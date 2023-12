Luminor: finantsturgudel oli ootamatult hea aasta

Vaatamata suurtele meeleolukõikumistele, võib Kalle Kose sõnul 2023. aastat pidada turgudel võrdlemisi heade tulemustega aastaks. Kui veel mõni aeg tagasi võinuks seda öelda vaid aktsiaturgude kohta, siis alates novembri algusest on positiivsed uudised võimalike intressilangetuste kohta toetanud ka võlakirjaturge ning toonud kaasa loodetud taastumise. «Tänaseks on nii konservatiivne kui ka aktsiainvestor aasta kokkuvõttes päris heas seisus ja jääb üle loota, et võlakirjad on taastanud oma täieõigusliku riskivähendamise instrumendi staatuse,» ütles Kose.

Lõppev aastaring algas aga kartusega, et USA majandus liigub agressiivse intresside tõusu tõttu paratamatu languse suunas. «Kui ajalooliselt on Föderaalreservi intresside tõstmistsüklile pea alati järgnenud USAs majanduslangus, siis kolmanda kvartali 4,9-protsendiline majanduskasv tõendab, et vähemalt praegu on asi langusest veel kaugel. Kuigi on veel vara hõisata, siis tänaseks on tekkinud usk, et USA majandus läbida pehme maandumise,» rääkis Kose.