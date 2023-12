Apple kaebab nutikellade müügikeelu edasi

Keeld hakkas kehtima sellel nädalal ning see puudutab kahte Appe toodetud kellade seeriat – Series 9 ja Ultra 2. Keeld kehtestati, kuna meditsiiinitehnoloogia ettevõtte Masimo süüdistas Apple-it oma tehnoloogia loata kasutamises ning ITC tuvastas rikkumise. USA valitsusel oli võimalus keeld vetostada, kuid nad ei teinud seda.

ITC otsustas tänavu oktoobris, et Apple kasutab loata oma nutikellades Masimo poolt patenteeritud pulssoksümeetrit, mis kasutab vere hapnikusisalduse tuvastamiseks valguspõhist tehnoloogiat. Apple esindaja eitab, et on Masimo tehnoloogia omastanud.