Võrreldes 2022. aastaga on SEB-s sõlmitud liisingulepingute mahu langus olnud tänavu eraisikute seas marginaalne, vaid 0,4 protsenti sõlmitud lepingute kogumahust. Finantseeritud uute ja kasutatud autode suhe on jäänud võrreldes eelneva aastaga samale tasemele – iga uue sõiduki kohta finantseeriti kaks kasutatud sõidukit, teatas SEB.

Sel aastal täheldas pank keskmise liisingusse võetava auto sissemakse tõusu – 2023. aasta 11 kuu statistika kohaselt on sissemakse kerkinud lepingu kohta üle 22 protsendi. Ka keskmine finantseering ja finantseeritava auto hind on mõnevõrra kerkinud, seda vastavalt 500 ja 1100 euro võrra. Kuigi eeloleval aastal on oodata käibemaksu tõusu, ei ole maksutõus endaga sel aastal eraisikute seas suuremat ostlemist autoturul kaasa toonud.