Ülemiste keskus lühendab tasuta parkimise aega

«See on vastutulek klientidele,» selgitas sammu põhjusi Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits. Praegu on Ülemiste keskuse juures parkimine ööpäev ringi tasuta, see on tekitanud olukorra, kus mõned autod jäävad päevadeks parklasse, mõni nädalakski.

Sellise olukorra tulemusena on ostlema saabunud inimestel olnud keerukam parkimiskohta leida, see mure saabki nüüd murtud. Aastate jooksul on klientide tagasisideuuringutes ühe suurima kitsaskohana alati välja toodud asjaolu, et keskuse juurde pole tipptundidel kuigi lihtne parkimiskohta leida, olgugi et autodele on kohti maa all ja maa peal, peale selle kinnises parkimismajas.

«Küllap saavad kõik kliendid oma käigud keskuses viie tunniga tehtud,» viitas Pärnits, et tavaliste ostlejate jaoks ei muutu uuest parkimiskorraldusest mitte midagi.

Trahvi saadakse peamiselt unustamise tõttu

Ülemiste keskuse ümber hakkab parkimist korraldama Snabb. Firma paigaldab väliparkla, parkimismaja ja maa-aluse parkla sissepääsude ette numbrituvastuskaamerad, parkimisaega hakatakse lugema automaatselt. Automaatselt käib ka parkimise katkestamine, kui klient parklast lahkub.

Snabbi tegevjuhi Kustas Kõivu sõnul mõjutab Ülemiste keskuse otsus parkimiskorraldust Eestis ka laiemalt. «Parkimiskella ununemise tõttu saadakse hinnanguliselt 90 protsenti parkimistrahvidest, millega kaasneb halb emotsioon kliendile ja põhjendamatu trahvitulu parkimisfirmale. Ülemiste keskuse uue parkimisoperaatorina on meil hea meel probleem lahendada ning parkimine kliendile nähtamatuks ja muretuks muuta.»

Selleks et parkida kauem kui viis tundi, on kõige mugavam kasutada Snabbi äppi. Mistahes hetkel Snabbi äpiga parkimist alustades hakatakse parkimistasu arvestama alles pärast viie tunni möödumist parklasse sisenemisest. Lisaks on võimalik parkimist alustada pargi.ee äpi ning SMSi vahendusel, sellisel juhul algab parkimistasu arvestamine kohe. Iga alustatud pool tundi maksab üks euro, 24 tundi maksab 12 eurot.