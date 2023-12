Prisma juht avaldab, miks Soomes on müüjate palgad kaks ja pool korda Eesti omadest kõrgemad

Kilpiä sõnul on Eesti kaubandus Soome omaga üsna sarnane. Mõlemas riigis armastatakse väga kohalikku toodangut ja ilma selleta poodi pidada ei saa. Teisalt on Eestis aga tunduvalt suurem konkurents, tugevaid poekette on palju.

Prismal oli 2000ndate keskel vaid neli suurt hüpermarketit Tallinnas, kuid juba toona räägiti, et Eestis on kauplemispinda niigi ülearu palju. Tarbijad peavad üleliigselt betooni investeeritud raha kinni maksma, seda enam, et mitmed suured kaubanduskeskused on päevasel ajal külastajatest tühjad. Kuidas teie seda näete ja miks olete sellest hoolimata valinud viimastel aastatel hoogsa laienemise?

Kaubanduspinna ruutmeetreid on Eestis kindlasti palju, kuid odavamale ja laia valikuga kauplusele on ikka turul ruumi. Selline kontseptsioon töötab. Otsime uusi kohti, kus on mõistlik kauplusi avada, kuid ega väga palju kaubanduseks sobivaid hooneid või krunte Eestis enam saada ole.

Ebaefektiivsed kauplused sulgevad turumajanduse tingimustes varem või hiljem oma uksed. Ega muud rohtu olegi. Uusi kauplusi avavad hoogsalt ka meie konkurendid, kuid iga investeerimisotsust kaalutakse väga põhjalikult. Keegi ei ole nõus hoidma kahjumlikke kauplusi väga kaua avatuna.