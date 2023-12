Ekspert: ehituspuidu hind käis põhjas ära

Tauki sõnul on kohalike ning eriti Skandinaavia ehitusmahtude vähenemise tõttu puidu hind aastatagusest ligi 50 protsenti soodsam. «Puit liikus terve aasta üldisele inflatsioonile täiesti vastupidises suunas ja jäi suvel pidama. Kui viimased pool aastat oli turul selgelt puidu ülepakkumine, siis praeguseks on tootmismahtusid vähendatud ja paistab, et hinnapõhi on kas käes või käis sügisel põhjas ära,» rääkis Tauk.