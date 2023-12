Eesti partnerriik kuulutas end viisavabaks

Ruto ütles, et tema valitsus on välja töötanud digitaalse platvormi, mis võimaldab Keeniasse sisenemiseks vajalikku reisiluba taotleda edaspidi elektrooniliselt. «Enam ei pea mitte ükski inimene mitte ühestki maailma nurgast kandma Keeniasse tulekul viisa taotlemise rasket koormat,» teatas Ruto Keenia iseseisvuse 60. aastapäeva kõnes.

Ruto on viisavaba reisimist Aafrika mandril propageerinud juba pikka aega. Oktoobris Kongo Vabariigis toimunud konverentsil teatas ta, et Aafrika riikidest pärit inimeste jaoks kaob Keenia viisanõue tänavuse aasta lõpus.

Riiki sisenemise hõlbustamine on Keenia jaoks oluline, kuna turism mängib riigi majanduses üliolulist rolli, kirjutab CNN. Välisturistidele on Keenial pakkuda nii rannapuhkust India ookeani ääres kui ka safareid loodusparkides. Samuti on Keenia populaarne sihtriik harrastusjooksjate seas.