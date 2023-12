Lennundushiiu jõuluõhtusöögil haigestus üle 700 inimese. «See oli hullem kui sünnitamine»

The Guardiani ja BBC andmetel korraldas Airbusi tütarettevõte õhtusöögi ca 2600 töötajale, kellest umbes 700 avaldusid 24-48 tunni möödudes toidumürgitusele iseloomulikud sümptomid nagu oksendamine ja kõhulahtisus.

14. detsembril toimunud õhtusööki asus uurima ka Prantsusmaa terviseamet (ARS). Prantsuse terviseametnikud ütlesid Guardianile saadetud kommentaaris, et nad pole veel kindlaks teinud, kas massilise haigestumise põhjustas mõni toidus olnud bakter või näiteks üritusel levida võinud noroviirus. ARS lisas, et juhtumi uurimine jätkub. Guardiani andmetel on kõigile õhtusöögil osalenud töötajatele saadetud ka vastavasisulised küsimustikud.