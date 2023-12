Alates 1. jaanuarist on käibemaksu standardmääraks 22 protsenti senise 20 protsendi asemel. Kassapõhise käibemaksukohustuslase puhul, kui ostjale väljastati arve ning lähetati kaup või tehti see kättesaadavaks või osutati teenust enne 2024. aasta 1. jaanuarit, rakendub veel 20-protsendiline käibemaks. Lisaks on veel erisus lepingutele, mis on sõlmitud enne 1. maid 2023.