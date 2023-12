Roomet Sõrmus: konkurentsis püsimine on Eesti toidutootjatele suur väljakutse

Roomet Sõrmus, kes töötab Berliinis Eesti saatkonnas majandusnõunikuna, tänas koja töötajaid saadud tunnustuse eest ja ütles, et Eesti põllumeeste ja toidutootjate mured lähevad talle endiselt korda. Ka praeguses töös puutub ta kokku nii põllumajanduspoliitika kui toidusektori ekspordi teemadega. Sõrmuse sõnul näeb ta Eesti toidu ekspordil suurt potentsiaali, kuigi väljakutsed rahvusvahelises konkurentsis edukalt toime tulla on suured. «Eelkõige on meie tugevuseks Eesti toidu puhtus ja suur looduslähedus, mis mängib meie toidutootmises olulist rolli. Kui võtame kasvõi keskkonna, kus meil toitu toodetakse, siis on see Euroopa ja kogu maailma mõistes üsna unikaalne. Saksamaal elades märkan varasemast veelgi enam, kui suur väärtus see on, et sul on päriselt värske ja kvaliteetne toit saadaval,» lausus Sõrmus.