Üha rohkem on levinud kaugtöö vorm, mis tähendab, et töötaja täidab poolte kokkuleppel oma igapäevaseid tööülesandeid väljaspool tööandja asukohta. Kuid selleks, et nii tööandjale kui töötajale oleks selge, kunas ja kuidas kaugtöö toimib, on mõistlik sõlmida poolte vahel kaugtöö kokkulepe. Eesti Kaubandus-Tööstus koda jagab paremaks kaugtööks kolm soovitust.