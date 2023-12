«Taylor on unikaalne ja tema tegevus nii näitlejana, sõnade kirjutajana kui artistina on tähelepanuväärsed,» ütles ajakirja Time juhatuse esimees Jessica Sibley. «Mina näen teda pigem ärijuhina ja tema oma brändi juhatuse esimehena. Tema tulemused on jalustrabavad.»