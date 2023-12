INTERVJUU ⟩ Meeritsate valdusfirmasid juhib korea keelt oskav jalgpallifänn

2022. aasta lõpus andis pere varahaldusfirmade juhtimise järgmisele põlvkonnale üle Hansapanga üks asutajatest Heldur Meerits. Nüüd on juba aasta jagu juhtimas Paul Meerits, kes oskab korea keelt ja keda ei jäta külmaks jalgpall. Aga investeerimisel on kõige tähtsam pikk vaade ja see, et oskad investeeringud ära põhjendada.