2024. aasta põhiküsimus on, mis saab majanduskasvuga. Kuna USA aktsiaturg moodustab maailma aktsiate turuväärtusest üle 60%, siis on mõistagi oluline, milliseks kujuneb Ameerika Ühendriikide majanduse trajektoor. Rekordkiirusel tõusnud intressimäärad ei ole seni veel sealset majandust langusesse viinud, ent mõningaid märke tööturu jahtumisest on.