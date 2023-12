Norstati jõulu-uuringust selgub, et 29 protsenti Eesti inimestest tõmbab oma selle aasta pühadeaja eelarvet koomale. Pooled vastanutest tõdesid, et plaanivad jõuludel kulutada sama palju, kui möödunud aastal.

«Majanduslikult keeruline aasta peegeldub ka inimeste mõningases ebakindluses tuleviku suhtes, mis omakorda on pannud inimesi kokku hoidma ja säästmisele mõtlema. Teame oma tänavuse finantservise uuringu pinnalt, et kolmandik Eesti elanikke tunneb enda rahaasjadele mõeldes «muret» – see peegeldub ka perede pühade eelarvetes,» ütles Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla.