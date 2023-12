Kaarel Oja: tarbija rahakott õheneb armutult ja kõik ettevõtted ei suuda uuel aastal konkurentsis püsida

Näeme täna, et ettevõtete ja majapidamiste ostujõud on peale inflatsiooni ja laenude teenindamist vähenemas. Kuigi inflatsioon on järele andmas, siis on tuleviku arvelt tänaste ostude tegemine rekordkiirusega kasvanud laenuintresside tõttu oluliselt keerulisemaks muutunud. Viimane statistikaameti analüüs näitas, et SKT langes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kolmandas kvartalis 3,9%. Kliendi rahakoti suurus ja raha hulk ühes sellega.

Strateegiliselt tähendab see ettevõtetele, et isegi eelnevate aastate tulude tasemele jäämiseks (rääkimata kasvamisest) tuleb armutus konkurentsis sellest rahakotist suurem hulk hõivata. Teisisõnu on oluline mõista, kuidas kiiresti lühikeses ja keskmises perspektiivis kasvatada olemasolevate kliendisuhete tugevust, et neist mitte ilma jääda. Samuti, kuidas laiendada seda kliendisuhet uutesse kategooriasse ning kuidas valutumalt uusi kliente leida. Kriitiliseks edu aluseks on siin andmepõhine ja automatiseeritult hallatud kliendisuhe, mis aitab mõista, kes on ettevõtte klient, mida ta tootelt-teenuselt ootab ning kuidas ehitada talle sobivalt oma toote-teenuse portfelli. See muutub aga üha keerulisemaks ning kulukamaks. Tuleb leida kiirtee müügi kasvatamiseks või otsetee kliendi südamesse.