Luminori peaökonomist Lenno Uusküla märkis, et 2023 on majanduse tervenemise ja kurnatusest taastumise aasta. «2022 oli nagu energiajookide tarbimise aasta, inflatsioon oli kõrge, intressimäärad madalad. Laenu võeti tuleviku arvel, hinnatõusu ootuses püüti ära kulutada oma sissetulek ja ka osa säästudest,» ütles Uusküla Postimehele.

«Analoogia energiajoogiga on selles, et jook ei anna energiat juurde, vaid kulutab kiirkorras ressursse ja selle võrra on järgmine päev ja nädal raskemad, sest jõud on ette ära kulutatud. 2023. aasta on Eesti jaoks kurnatusest taastumise aasta.»