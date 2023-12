Parts: idee Elektrilevi börsile viia on mõttetu asendustegevus

«Ei ole ju võimalik, et neid võrgutrasse ei suudeta enam mingil tasemel puhtana hoida. See [probleem] oli ka kümme aastat tagasi kogu aeg, siis sai ettevõte igasugu ülesanded, et seda kõike tagataks, aga nüüd on jälle samad asjad,» sõnas Parts.