Vin Dieseli endine assistent süüdistab meest ahistamises

Johansson jooksis ära ning paar tundi hiljem teatas Dieseli õde talle, et ta on vallandatud. USA meedia teatel ei julgenud ta sellest varem avalikult rääkida, sest kartis Dieseli kättemaksu ja filmitööstuse halvakspanu.

Vien Disel (56) on näitlejana tegutsenud alates 1990ndate algusest. Ta on alates 2007. aastast abielus ning tal on kolm last.