Bolt käivitab uue pakiteenuse

Bolti sõidujagamisteenuse juht Oscar Rõõm märkis, et tänu Bolt Deliveryle jääb taas ära üks põhjus, miks omada isiklikku autot. «Bolt Delivery pakkide kättetoimetamise teenusega astume järjekordse sammu oma missiooni suunas, tehes oma klientidele paki kiire saatmise ja vastuvõtmise Bolti rakenduse kaudu lihtsamaks kui kunagi varem. Näiteks kiirel jõuluajal saab saata kingipakke neile, kellele ise külla minna ei saa. Samuti näeme suurt potentsiaali kategoorial ka ettevõtete seas,» ütles Rõõm.

Paki saatmine Bolti kaudu toimub sarnaselt sõidujagamisega, kus saatja teeb tellimuse, lisades paki pealevõtu- ja sihtkoha, nõustudes hinnaga ning andes juhile paki sihtkohta toimetamiseks. Kliendid näevad enne paki teelesaatmist eeldatavat hinda ja saavad jälgida saadetise teekonda reaalajas. Saata saab erinevaid esemeid, mille väärtus on kuni 150 eurot ja kaal kuni 15 kg, välja arvatud erinevaid keelatud esemeid.

Bolt Delivery teenust saab tellida nii pakisaatja kui ka saaja. Paki kättetoimetamisega pakub Bolt partnerjuhtidele veel ühe teenimisvõimaluse. Delivery kategooria hinnad on identsed Bolti kategooria hindadega. Teenus on saadaval praegu vaid Tallinnas, kuid plaan on laieneda ka teistesse Eesti linnadesse.