Võrklaev: meiesuguselt riigilt oodatakse korras rahandust

Eesti riigi 2024. aasta eelarve on üldises plaanis uute reeglitega kooskõlas, ent rahandusministri Mart Võrklaeva sõnul tuleb pingutada eelarvedefitsiidi vähendamise nimel.

«Ehkki Eesti võlakoormus on Euroopa väiksemaid ja tugevalt alla 60 protsendi, peame ka uuenevate reeglite kontekstis nägema vaeva, et riigirahandus oleks korras. Meiesuguselt riigilt oodatakse seda, et oleksime tublisti allapoole kolme protsendi defitsiidi taset,» sõnas läbirääkimistel osalenud rahandusminister.