Kingipakid ostukärus. Pilt on illustratiivne.

Jõulud on kohe käes ja paljud inimesed on alustanud jõululaua ettevalmistamisega. Postimehe e-ostukorvi «Jõulud» hinnavõrdlusest selgub, et jõuludele sobiliku ostukorvi saab mõned päevad enne jõule kõige soodsamalt kätte e-Prismast.