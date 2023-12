Sissevaade: kellel on läinud lõppeval aastal hästi?

Tervikuna on lõppev aasta Eesti ettevõtjatele olnud väga keeruline. Majanduse pikaaegne vedur, töötlev tööstus, on väsinud ja tulusad ekspordisuunad kokku kuivanud. Mitmed seni eeskujulikult püsinud metsa- ja puidutööstused on oma tegevust koomale tõmmanud, ehitusmaterjalide sektor kiratseb ning ärevaid appihõikeid kuuldub ka kinnisvarasektorist. Siiski leidub ka alasid, kus on ette näidata lausa mitmekümne protsendine kasv.