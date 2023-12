Äriregistri andmetel teenis Ilves Consulting Group OÜ 2022. aastal 314 473 eurot müügitulu ja 246 079 kasumit. Ilvesed on mõlemad ettevõtte juhatuses ja nad on märgitud ainsateks tegelikeks kasusaajateks.

2016. aastal registreeritud ettevõtte põhitegevuseks on konsultatsioon ja nõustamine. Firma on teeninud tulu nii Lääne-Euroopas kui laias maailmas, kuid Eestis pole nad ühtegi eurot teeninud. Kõige rohkem, üle 46 000 euro, on firmale makstud Ühendkuningiigis. Omaanis oli firma käive üle 29 000 ning Singapuris ja USAs mõlemas üle 15 000 euro.