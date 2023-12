Inbank: «osta kohe, maksa hiljem»-lahenduste kasutamine on teinud megatõusu

Inbanki Eesti partnerkanali juht Birgit Listmann lausus, et kui «osta kohe, maksa hiljem»-tehingute kogumaht on kasvanud koguni 74, siis lepingute arv on kasvanud 57 protsenti. Listmanni sõnul võib kasvanud klientide arv olla seotud ka sellega, et inimeste rahakott on rohkem pingul ning otsitakse viise, kuidas paindlikumalt oma oste teha ja kulutusi eelarvestada.