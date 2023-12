Võrklaev ütles «Esimeses stuudios», et tema sõnum võis tekitada arusaamatust ja erinevaid tõlgendusi. Ta selgitas, et sügisel eelarvet ja riigi eelarvestrateegiat tehes arvas valitsus, et Eesti majandus hakkab 2024. aastal taastuma ja 2025. aastaks on taastunud, kuid uuenenud prognoosid näitavad, et Eesti inimesed ja ettevõtted ei suudaks veel täiendavaid maksumuudatusi vastu võtta.