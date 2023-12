Keeleõpperakenduse Duolingo aktsia näitab pöörast kasvu

See ettevõte on Duolingo, ka meil väga populaarse keeleõpperakenduse looja, mille aktsia hind on sel aastal hüpanud üle 230 protsendi. Seda tänu käibe ülikiirele kasvule, mis algas koroonapandeemiaga, aga erinevalt paljudest teistest veebiteenuseid pakkuvatest ettevõtetest suutis Duolingo kasvu jätkata ka pärast koroonakriisi.