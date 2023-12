Suur osa maad Rail Balticu jaoks on ikka veel erastamata

Maa-ameti maakorralduse osakonna juhataja Merje Krinal ütles, et praeguseks on Rail Balticu jaoks eraomanikelt omandatud 428 kinnisasja, 22 munitsipaalomandis kinnisasja ning lõpule on viidud 61 juba riigile kuulunud kinnisasja ümbervormistamine. «Kokku on omandatud 457 hektarit maad, millele on kulunud 14,2 miljonit eurot,» ütles Krinal.