Rudy Giuliani taotleb pankrotti

«Ameerika linnapeana» tuntud Rudy Guiliani, kes juhtis New Yorki pärast 2001. aasta 11. septembri rünnakuid, on sattunud suurtesse võlgadesse, mis tulenevad tema tööst endise presidendi Trumpi nimel. Samuti seisab ta Georgia osariigis silmitsi kriminaalsüüdistustega.

New Yorgis asuvas USA Pankrotikohtus esitatud avalduses ütles Giuliani, et tal on 100 kuni 500 miljoni dollari ulatuses kohustusi ja ühe kuni kümne miljoni dollari ulatuses varasid.