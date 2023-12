Müller: peame endalt ausalt küsima, kas saame riigieelarvele lisakoormust lubada

Ta tõi välja, et viimase nelja aasta jooksul on riigieelarvele püsivat lisakoormust tekitanud näiteks erakorralised pensionitõusud, peretoetuste järsk suurendamine, kaitsekulutuste kasv, kiirendatud palgatõus õpetajatele, meditsiini- ja sisejulgeoleku valdkonna töötajatele, samuti 2025. aastast jõustuv maksuvaba tulu tõus ja laiendamine. «Ei saa öelda, et ükski neist otsustest oleks eraldi vaadatuna põhjendamatu, kuid aus on küsida, kas saame päris kõike seda endale praeguste tulude juures lubada,» nentis ta.