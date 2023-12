Müller: parem konkurentsivõime peab olema valdkondadeülene eesmärk

Teiseks tuleks tema vaates konkurentsivõime tugevdamise filtri läbi hinnata ka erinevaid Euroopa Liidu (EL) fonde, mille raha kasutamine järgnevatel aastatel veel võimalik on. «EL-i taasterahastu ja struktuurifondide vahendite võimalikult kiire ja hästi sihitud kasutuselevõtt on kõige vahetum ja kiirem võimalus rahaliselt Eesti ettevõtluse konkurentsivõimesse panustada, arvestades pinget, mille alla on sattunud Eesti riigi rahandus,» selgitas ta.

«Kolmandaks teguriks on kindlasti põhjendatult viimasel ajal tähelepanu keskpunktis olnud energeetika. Põhjamaadest selgelt kallim elektrihind on probleem ning riik peab looma nii vajalikud tingimused investeeringuteks täiendavatesse energiatootmise võimsustesse kui ka hoolitsema piisavate välisühenduste eest,» toonitas Müller.

«Lõpetuseks on kindlasti oluline kõik muu, mis jääb üldise märksõna »hea ettevõtluskeskkond« alla. Investeerimisjulgust on täna puudu nii kohalikel kui ka välisinvestoritel, kuna tellimusi klientidelt on vähe ja ebakindlust tuleviku suhtes palju. Olukorra teevad keerulisemaks ka kiiresti tõusnud intressimäärad, mis on vajalikud kiire hinnatõusu seljatamiseks. Võiksime aga olla stardivalmis, kui väljavaade paraneb. Lootust selleks on, kuna inimeste ostujõud on ka teistes Euroopa riikides taastumas ning nõudlus Eesti ekspordi järele võiks seega hakata paranema. Ka intressimäärad võivad olla jõudnud seekordse tipuni,» usub Müller.