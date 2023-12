«Mul on hea meel, et meie koostöö Enefit Greeniga Baltikumis jätkub ning ulatub nüüd Eestist Leeduni,» ütles Vestas NCE idasuuna müügiala asepresident Jens Pinderup. «Kogu piirkond on tuuleenergia projektide mõttes suure potentsiaaliga ja me oleme väga uhked, et meie EnVentuse tuulikud pakuvad klientidele konkurentsivõimelist lahendust aidates samal ajal Baltikumi regiooni energiasüsteemi keskkonnasõbralikumaks muuta.»