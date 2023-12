«Kogu värk on ikkagi selles, et otsustamine on kohapealt ära läinud,» ütles Sukles Lääne Elule. «Enne oli otsustaja Haapsalus ja ta julges võtta vastu otsuseid. Aga kui sul on Tallinnas mingi dispetšer, kes peab seal mingit nuppu vajutama või kangi keerama, ongi sedasi, et juhe on nii pikaks läinud.»