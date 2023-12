Tema sõnul on ärikinnisvaras, seda ennekõike vanemate büroohoonete üüritehinguid silmas pidades piltlikult öeldes veri tänavatel. «Vakantsid, olgu need nähtavad või nähtamatud, on vanemates hoonetes kõrged ja tõusevad lähiajal veel,» ütles Kokk.

Tema sõnul on senini ärikinnisvara üürituru kasvu vedanud IT sektor, kuid praegu vaatavad ka IT ettevõtted olemasolevaid kohustusi seoses äripindadega üle ja korrigeerivad neid vastavalt pindade kasutamise vajadusele. «Oma panuse on andnud majanduslangus – seni ka pisut laiutavad ettevõtted on aru saanud, et iga kokkuhoitud euro on väärtuslik, andes üürileandjatele üleoleva osa tagasi või otsides sellele allüürnikku. Nendel juhtudel on tegu pigem vägagi atraktiivsete pindade või asukohaga, mis mõjutab tugevalt kõiki teisi üüripakkumisi,» selgitas Kokk.