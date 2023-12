Paavel lisas neljapäeval töötukassa tänavust kokkuvõtet tutvustades, et võrreldes eelnenud aastaga on registreeritud töötus kasvanud ning moodustab juba neljanda järjestikuse aasta, mil töötuse määr on ületanud 7 protsenti. «Töötuse määr üle 7 protsendi on uus reaalsus.»