Võrklaev: Elektrilevi võiks börsile viia

Ministri sõnul on nüüdseks valminud riigiettevõtete erastamise kava, kuigi valitsus seda eelkõige peaministri haigestumise tõttu veel arutanud ei ole. «See kava on valmis. Oma valdkonnast julgen öelda, et teen ettepaneku Eesti Energia kontsernist Enefit Greeni, Elektrilevi ja Enefit OÜ järgnevatel aastatel etapiliseks ja osaliseks börsile viimiseks,» ütles Võrklaev neljapäeval valitsuse pressikonverentsil.