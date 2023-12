Eksperdid hoiatavad: võtted kuidas petturid hotelle tüssavad

Pealtnäha tavaline hommik majutusasutuses algab rõõmusõnumiga, sest e-postiga on saabunud broneering suurema seltskonna majutamiseks lausa neljaks päevaks. Seltskond peaks saabuma juba mõne päeva pärast. Et broneering kindla peale tehtud saaks, on tellija saatnud ka kolm krediitkaardi numbrit, millelt lubab hotellil kohe kogu broneeringu summa maha võtta. Peagi saabub ka kõne muretsevalt tellijalt, kes vabandab nii hilja tehtud broneeringu pärast. Hotell on broneeringu üle õnnelik. Kahe kaardiga tehingud küll ebaõnnestuvad, kuid kolmanda kaardiga saab tehing tehtud. Kõlab ju hästi?