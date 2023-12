Võrklaev tahab Eesti Energiale anda üle 100 miljoni euro

Eesti Energia andis novembri alguses teada, et plaanib Ida-Virumaale rajada uue gaasil ja vesinikul põhineva elektrijaama. Kui esialgu jäi mulje, et investeeringu teeb riigifirma omavahenditest, siis tänasel valitsuse pressikonverentsil teatas rahandusminister Mart Võrklaev, et riigil on plaanis projekti toetada.

Rahandusministri ettepanek on suurendada Eesti Energia aktsiakapitali 114 miljoni euro võrra.

«Olen esitanud Eesti Energia kapitali suurendamise ettepaneku valitsusse. Hetkel meil veel koalitsioonis päris lõplikku selgust ja kokkulepet ei ole. Loodan, et ehk õnnestub see otsus veel sel aastal ära teha, sest aktsiakapitali suurendamiseks on meil 2023. eelarves vahendid olemas,» teatas Võrklaev.

Rahandusministri teatel aitaks 100-megavatise võimsusega elektrijaama tagada keskkonnasõbralikult Narva soojavarustuse ning oleks Eestile abiks elektri varustuskindluse tagamisel. Samuti tõi Võrklaev välja, et jaamast oleks kasu Venemaa elektrivõrgust desünkroniseerimisel ning olukordades, kus tuul ei puhu ning päike ei paista.

Võrklaeva sõnul pole vähemtähtis, et gaasi ja vesinikku kasutava jaama rajamine annaks ettevõtjatele ja põllumeestele kindluse, et biometaani tootmisega on mõtet Eestis edasi liikuda.

«Jaam võiks tööle hakata 2028. aastal. Oluline on see [otsus] aasta lõpus ära teha, sest järgmisel aastal pole meil eelarves selleks raha ette nähtud. Järgmine kord saaksime seda küsimust põhimõtteliselt arutada alles 2025. aasta kontekstis,» teatas Võrklaev.

Eesti Energia teenis 2021. aastal 111,5 miljonit ning 2022. aastal 215,7 miljonit eurot puhaskasumit. Seda, miks ei võiks Eesti Energia uue tootmisüksuse investeeringukulu katta omavahenditega, Võrklaev ei kommenteerinud.