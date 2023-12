KOMMENTAAR ⟩ Kas inimesed tegelikult tahavad tasuta üritusi ja teenuseid?

Aktiivse üritustekorraldajana paistab silma Tallinna linn. Viimastel kuudel on erinevate linnaosade valitsuste korraldatud kontsertidel esinenud teiste hulgas Getter Jaani, Liisi Koikson ja Stefan, aastavahetusel esineb Vabaduse väljakul Nublu. Detsembri jooksul ja aastavahetuse puhul on sama teed läinud ka mõned ettevõtjad, mõnel puhul pakutakse isegi tervituseks tasuta alkoholi. Jaanipäeva puhul korraldavad aga priipääsmega kontserte kümned kohalikud omavalitsused Eestis.

Kui tasuta ürituste esineja on populaarne ja palju rahvast tuleb kohale, tekib seal selliseid korralduslike probleeme, mida piletiga ürituste puhul üldjuhul ei teki. Meenub augustis Nõmme linnaosa valituse korraldatud Terminaatori kontsert, kus autodega kohalesaabunud rahvamass parkis haljasalale ja kahjustas muru. Tagatipuks said inimesed ka massiliselt valesti parkimise eest trahvi, sest nad ei saanud aru, kus on parkimine lubatud ja kus mitte. Nõmme Linnaosa Valitsus, kes ilmselt sellist inimhulka kontserdile ei oodanud, tegi sellest oma järeldused ja lubas järgmisel korral kaasata liikluskorraldajad parkimist reguleerima. Usun, et piletiga üritusel oleks korraldaja selle peale tulnud juba enne üritust.