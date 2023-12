Net Group: tehisaru mõistmine vajab rohkem aega

Kas tehisaru on kolleeg, konkurent või lihtsalt tööriist?

Tehisintellekt on kiiresti arenev tehnoloogia, mis mõjutab kõiki ärivaldkondi. See on ka põhjus, miks iga ettevõte peaks eraldama meeskonnale tööaega tehisaru tundmaõppimiseks, kirjutab äri- ja tarkvaraarendusettevõtte Net Group asutaja Priit Kongo.