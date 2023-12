Putin: 2030. aastaks toodetakse Venemaal rohkem kui tuhat tsiviillennukit

Venemaa on pärast Ukrainasse sissetungi Lääne sanktsioonide alla langemist eraldanud oma lennundusele enam kui 12 miljardi dollari (1,09 triljoni rubla) väärtuses laene ja subsiidiume, et hoida tsiviillennundust toimimas. Lääs on lõpetanud agressorriigile ka lennukite varuosade ja hoolduse pakkumise, kirjutab Reuters.