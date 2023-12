Tallinna börs langes neljandat kauplemispäeva järjest

Teisipäeval teatasid Nordecon ja Riigi Kinnisvara AS, et sõlmisid töövõtulepingu Tallinnasse, aadressile Vesilennuki 12 rajatava Loodusmaja ehitamiseks. Tööde kogumaksumuseks on 54,3 miljonit eurot ilma käibemaksuta ja need kestavad 30 kuud.