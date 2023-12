Võrklaeva sõnul on probleem, et üks lumesadu tekitab nii palju peavalu: inimesed istuvad pimedas, elektrikatkestused on kümme korda päevas või pikemaajalised. «Pean tunnistama, et olen kõike seda ka ise kogenud ja see segab väga tugevalt normaalset elukorraldust,» lausus Võrklaev.

Minister märkis, et ta on kohtunud Elektrilevi ja Eesti Energia juhiga, kes andsid katkestuste põhjustest ülevaate. «Elektrilevi on pingutanud eeskätt madalpingeliinidega ja rikete arv on ajas oluliselt vähenenud. Madalpingeliinid on saanud ka korraliku õhu kaablisse ehk see juba vähendab rikete arvu, kui sinna midagi peale kukub,» sõnas Võrklaev.