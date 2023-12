Täna kerkis Brenti toornafta barreli hind 1,2% 80,19 dollari tasemele. Viimati oli nafta hind nii kõrgel novembri lõpus. Ainuüksi viimase viie päevaga on nafta hind kerkinud 4,6%.

Ennekõike näevad analüütikud nafta hinna kiire tõusu taga arenguid Punasel merel, kus Jeemeni militaarsed rühmitused on kaubalaevad sihikule võtnud. See on kaubalaevad sundinud Suessi kanali asemel hulga pikemat mereteed kasutama, mis tähendab ümber terve Aafrika seilamist. Suessi kanali kaudu toimub 12% maailma kaubavahetusest.