Tänases riigikogu infotunnis rääkis rahandusminister Mart Võrklaev, et 2025. aastal jäävad ära seniteadmata maksutõusud 400 miljoni euro ulatuses.

«Kokkuleppe hetkel olid prognoosid soodsamad,» põhjendas Võrklaev asjaolu, miks 400 miljoni euro suuruse tundmatu lisamaksu ideega praegu selles tempos edasi ei minda. Võrklaev märkis, et vaadates ühiskonna reaktsiooni ja majanduse olukorda, pole sellises mahus maksutõus mõeldav. «Püsikulusid tuleb jõulisemalt vähendada,» ütles Võrklaev. Millised need vähendatavad püsikulud on, pole aga veel teada.