Analüütik avaldab, mis kinnisvaraturul toimuma hakkab

«Uue aasta kinnisvaraprognoos on majandusprognooside nägu. Kui esimene neist on kehvapoolne, siis pole ka kinnisvaraturul midagi ülemäära rõõmustavat oodata. Kuna ajad on keerulised ja määramatust palju, saab ennustada pigem lühiajaliselt,» kommenteeris Vähi järgmise aasta kinnisvaraturgu.

Analüütiku sõnul tuleb 2024. esimene poolaasta pigem samasugune nagu praegune hetk. «Turg on aeglane, tehinguteni jõutakse pikema ajaga ning peamiseks tegijaks on järelturu kinnisvara,» märkis Vähi ja lisas, et reeglina on statistiline muster selline, et aasta algus on väga vaikne ning kevade poole läheb turg aktiivsemaks. «Seda võib näha ka uuel aastal, kuid tehingute hulgad on varasemaga võrreldes väiksemad.»