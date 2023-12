«Valiku langetamisel sai oluliseks asjaolu, et Reigol on selge visioon energeetika tulevikust ja varasem pikaajaline kogemus nii võrgu, koostootmise kui taastuvenergia vallas. See, et tal on elektrivõrgu osas olemas vaade ka kliendi perspektiivist, on Eleringile väärtuslik kompetents, aidates ellu viia Eesti riigi võetud ambitsioonikad eesmärgid taastuvenergia eesmärkide täitmisel, sealhulgas suure hulga uute tootmisvõimsuste ühendamisel võrku,» ütles Eleringi juhatuse esimees Kalle Kilk.