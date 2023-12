Swedbank: enamik investoreid kipub Balti aktsiaid alahindama

Vastukaaluks on selle aasta oodatav mediaan ROE (omakapitali tootlus) 11,5% ning 2024. aastal 12,1%. 2023. aasta dividendide mediaantootlus on meie ootuste kohaselt tugev 5,4%, mis on samuti ajaloolise keskmise lähedane väärtus. Usume, et üldine turuhinnang on ajalooliste näitajatega kooskõlas. Samas väidame, et tegureid on rohkem, kui esmapilgul tundub.