Pidurdamatuna näiv majanduslangus hävitab Eestis tuhanded töökohad

Lühidalt võttis värske majandusprognoosi kokku keskpanga asepresident Ülo Kaasik: «Majandusseis on kehvem, kui me veel mõned kuud tagasi arvasime.» Kui varem lootis pank, et uuel aastal kasvab majandus 1,4 protsenti, siis nüüd oodatakse hoopis 0,4-protsendilist langust.

Majanduslanguse mõjub aina rusuvamalt tööturule. Seni on ettevõtted püüdnud töökohti hoida, mistõttu koguhõive püsib. Ent töötajate hoidmine on keskpanga hinnangul olnud kantud ootusest, et majandus peagi elavneb ja reaalpalk alaneb, mis muudaks tööjõu ettevõtete jaoks odavamaks. Suur tootlikkuse langus annab aga märku töötajate alarakendatusest ning pessimistlikum majanduse väljavaade toob kaasa tööpuuduse suurenemise, mis eeldatavasti tipneb 2024. aastal üheksaprotsendilise tööpuuduse juures.

Languse peamine põhjus on vilets seis Eesti peamistel eksporditurgudel: Rootsis, Soomes ja Saksamaal, aga ka Lätis ja Leedus. Majanduslikust mädasoost ei saa me aga välja enne, kui meie naabritel ja Euroopa Liidul tervikuna hakkab paremini minema.

Eriti laastavalt mõjub, et Põhjamaade ehitusturg kiratseb. Soomes räägitakse, et saabuval aastal jääb ehitamine lausa katki, see aga mõjutab otseselt ka kümneid tuhandeid põhjanaabrite juures töötavaid eestlasi.

Samuti ei vajata naaberturgudel enam senisel määral meil toodetud ehitusmaterjale, puitmaju ja muid kaupu, mistõttu on Eesti tööstustoodang aastaga vähenenud üle 12 protsendi ning töötajate arv töötlevas tööstuses langenud võrreldes 2019. aastaga kuus protsenti.