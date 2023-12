Aasta parim juht Veiko Veskimäe: ma ei ole üksi trügija, mulle meeldib meeskond

Ma ei oska öelda, kas meil on kõige paremad boonussüsteemid ja hüved, kuigi need on meil väga korralikud. Olulisem on see, kas inimestega käitutakse inimlikult. Kui keegi käitub kellegagi kehvasti või arvab, et on kellestki parem, siis me alati sekkume ja ütleme, et see ei sobi. Olen pärit suhteliselt väikeste võimalustega perest ja olen ka ise väikesest peale tööd teinud. Mul on siiras lugupidamine iga inimese vastu, sõltumata sellest, mis tööd keegi teeb või mis kellegi taust on.